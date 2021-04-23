Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları yüzde 500 arttı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, 2020 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bin oldu. 2015'ten 2020'ye kadar iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşı sayısı ise yüzde 506 seviyesinde arttı.





Euronews Türkçe'de yer alan habere Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, geçen yıl koruma statüsü verilen kişi sayısı yüzde 5 düştü. Bu sayı 2019'ta, 295 bin 600'ü bulmuştu.





Koruma sağlanan kişilerin yaklaşık 128 binine mülteci statüsü, 81 binine insani koruma, 72 binine ise ikincil koruma verildi.





Sığınma isteyen kişilere en fazla Almanya koruma sağladı. 98 bin kişiye koruma veren Almanya'yı, 51 bin ile İspanya, 36 bin ile Yunanistan, 29 bin ile Fransa, 21 bin ile İtalya izledi.





AB ülkelerindeki koruma imkanından en çok Suriyeliler faydalandı. 74 bin 700 Suriyeli, toplam sayının yüzde 27'sini oluşturdu. Suriye'yi yüzde 17 ile Venezuela ve yüzde 15 ile Afganistan takip etti.





2015'TEN İTİBAREN TÜRKİYE'DEN YAPILAN İLTİCA BAŞVURULARI YÜZDE 506 ARTTI





2020'de AB ülkelerinde, koruma statülerinin yüzde 3'ü ise Türkiye vatandaşlarına verildi.





2015'ten bu yana Türkiye'den AB ülkelerine yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı.





2015'de Türkiye'den toplam 2 bin 995 kişi AB ülkelerinden iltica talebinde bulunurken, 2020'de bu sayı 18 bin 145'e kadar çıktı. Buna göre 2015'ten 2020'ye kadar iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşı sayısı yüzde 506 seviyesinde arttı.





Özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüssünden sonra çoğunluğunu Gülen hareketi mensuplarının oluşturduğu kişiler başta Almanya olmak üzere, AB ülkelerine sığındı.





TÜRKİYE'DEN YAPILAN İLTİCA BAŞVURULARI KABUL ORANI DA ARTTI





Türkiye’den AB ülkelerine yapılan iltica başvurularında kabul oranı 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında yüzde 21 iken 2019’da yüzde yüzde 51'e yükseldi, ancak 2020'de bu oran yüzde 43'e düştü.





İlk iltica başvurusunda kabul alamayanlar, kararı temyize taşıyabilir ve daha sonra dosyası yeniden incelendikten sonra kabul kararı alabilir.





Aynı şekilde 2016'dan bu yana, ret kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuran Türkiye vatandaşı sayısı katlanarak artı. 2016'da bin 700 kişi kararı temyize taşırken, 2019'da 5 bin 870, 2020'de de 5 bin 400 kişi temyize gitti.





Burada da kabul oranını net bir şekilde arttığını görüyoruz. 2016'da kabul oranı yüzde 15 iken 2020'de bu oran yüzde 25'in üstünde. Türkiyeliler en çok Almanya'da iltica talebinde bulundu. Türkiyelilerin yüzde 51'i Almanya'ya başvurdu, ve kabul oranların yüzde 54,6'da Almanya'dan geldi.