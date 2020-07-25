Türkiye'den Almanya'da bu kapsamdaki gidişler arttı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre nitelikli iş gücünü Avrupa Birliği'ne çekebilmek için oluşturulan Mavi Kart uygulamasından yararlanarak Türkiye'den Almanya’ya gelenlerin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre artış gösterdi. Türkiye, Almanya’nın Mavi Kart verdiği insanların geldiği ülkeler listesinde dördüncü sırada yer aldı.





Almanya’nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) Cuma günü açıkladığı verilerine göre, 2019'da Almanya’nın verdiği toplam 31 bin 220 Mavi Kart’ın bin 669’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi. 2018 yılında Türkiye'den Almanya'ya Mavi Kart ile gelenlerin sayısı bin 289 olarak kaydedilmişti.





Artış sadece Mavi Kart alan Türk vatandaşlarının sayısında kaydedilmedi. 2018 yılında Almanya’nın Mavi Kart verdiği Türk vatandaşlarının yüzde 27,5’i kadınken, bu rakam 2019'da yüzde 31'e yükseldi.





Mavi Kartların dörtte biri kadınlara verildi







Almanya’nın 2019 yılında verdiği Mavi Kart sayısı 2018 yılına göre yüzde 14,6’lık bir artış göstererek 27 bin 241'den 31 bin 220'ye yükseldi. 2019'da Mavi Kart ile Almanya'ya gelenlerin takribi dörtte birinin Hindistan vatandaşı olduğu belirtilirken Hindistan’ı sırasıyla Çin, Rusya, Türkiye ve İran takip etti.





Hindistan vatandaşlarına 2019'da 8 bin 993 Mavi Kart’ın verildiği kaydedilirken Hindistan'dan gelenlerin yüzde 18,8’inin kadın olduğu ifade edildi. Listede en yüksek kadın oranına sahip ülke yüzde 38 ile altıncı sırada yer alan Birleşik Krallık olurken 2019'da Mavi Kart alarak Almanya'ya gelen vatandaşları arasında kadın sayısının en düşük olduğu ülke ise yüzde 7,4 ile 10’uncu sıradaki Pakistan oldu. Raporda, 2019 yılında Almanya’dan Mavi Kart alanların yüzde 26,5'inin kadın olduğu aktarıldı.





Mavi Kart uygulaması, yüksek nitelikli üçüncü ülke vatandaşlarına AB içinde çalışma imkanı tanıyor. Söz konusu uygulamanın başladığı 2012 yılından bu yana AB vatandaşı olmayan nitelikli elemanların çalışmak için tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya, 2012'den bu yana AB içerisinde verilen bütün Mavi Kartların yüzde 82’sini vermiş durumda.



