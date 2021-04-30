Türkiye'den Almanya'ya getirilen 'Altın takılar' gümrüğe takıldı

lmanya'nın Köln/Bonn Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son haftalarda Türkiye'den gelen yolcuların deklare etmeden beraberinde getirdikleri altın ve ziynet eşyalarında büyük oranda artış tespit edildiği bildirildi.





Köln/Bonn Gümrük Müdürlüğü Basın Sözcüsü Jens Ahland DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Mart ayı başından bu yana resmi makamlara bildirilmediği için "kaçak" olarak değerlendirilen altın ve ziynet eşyalarında gözle görülür bir artış kaydedildiğini söyledi.





Sözcü, Türkiye'den gelen yolcular arasında 1 Mart'tan 21 Nisan'a kadar rastgele yapılan kontrollerde, gümrük idaresine bildirilmediği tespit edilen 2 kilogram 200 gram altın ve ziynet eşyasının ele geçirildiğini kaydetti.





Jens Ahland, sadece Mart ayında yapılan denetimlerde Ocak-Şubat aylarının toplamının yaklaşık iki katına tekabül eden miktarda kaçak şekilde Almanya'ya getirilmeye çalışılan altın tespit edildiğini belirterek, söz konusu artışın sürdüğünü vurguladı.









Ahland, değeri 100 bin euroyu geçen altın ve ziynet eşyalarını resmi makamlara bildirmeden Almanya'ya getirmeye çalışan 27 kişi hakkında ise vergi kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.



