Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Almanya'ya gidecekler için yeni şok /10 Kasım 2020 15:06

Türkiye'den Almanya'ya gidecekler için yeni şok

Almanya, Türkiye’yi risk bölgesi ilan ettikten sonra, Türkiye'den Almanya'ya gelecekler için yeni bir adım daha attı

SHABER3.COM

Almanya'nın ekim ayı başında Türkiye'ye, koronavirüs rakamlarını Dünya Sağlık Örgütü normlarına uygun bir biçimde açıklamadığı için nota verdiği duyurulmuştu. Bu notanın ardından 
Almanya, bütün Türkiye'yi “risk bölgesi” ilan etti . Şimdi de Türkiye'ye seyahat edecekler veya Türkiye'den Almanya'ya gelecekler için ilginç bir adım attı… 

Bundan sonra Türkiye'den Almanya'ya gidecek kişi, ister Almanya vatandaşı, ister Türkiye vatandaşı olsun  10 günden fazla Türkiye'de kalmışsa bildirim yapmak zorunda . 

Turistik vize vermeyi durduran Almanya, şimdi de Alman pasaportu, oturumu ve çalışma vizesi olanlara bir başka engel getirmiş oldu.

BAKANLIK ÖZEL HAZIRLADI

Bildirim yükümlülüğü, bütün Türkiye için geçerli olacak ve bu bildirim İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Robert Koch Enstitüsü'nün hazırladığı “Digitale Einreisemeldung” isimli online portala yapılacak.

Değişikliğin amacının, ülkeye girişten sonra karantinaya uyulduğunun kontrol edilmesi olduğu belirtildi. Bu formu dolduran kişi daha sonra Almanya'ya uçabilecek. Kişinin seyahat ve iletişim bilgileri, bulunduğu yerdeki sorumlu sağlık merkezine bildirilecek ve ardından kişiyle temasa geçilecek.


ALTI AŞAMALI BİLDİRİM

Bildirim için siteye girilince, önce hangi ülkeden çıkacağınız soruluyor. “Türkiye” yazılınca karşınıza, “Türkiye'nin tamamı risk bölgesidir. Devam edin” yazısı çıkıyor. Sonraki adımda, “Almanya'ya gidişiniz ve seyahatiniz için bildirim yükümlülüğü ile iletişim bilgilerini vermekle mükellefsiniz” yazısı ile “Varacağınız yerde 10 gün karantinada kalacaksınız” yazısı çıkıyor.

Son adımda ise, uçuş bilgileri, arabayla- gemiyle ya da trenle gideceksiniz onun bilgileri ve diğer bilgiler yer alıyor. Altı adımda tamamlanan işlemin en sonunda ise, bilgilerin başka amaçla kullanılmayacağına ilişkin garanti veriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Almanya'ya gidecekler için yeni şok Sonraki Haber >>

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:27