Türkiye'den Amazon'a verileri yurt dışına çıkarma izni

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK),ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon’a Türkiye’deki kullanıcıların verilerini yurt dışına aktarılabilmesi için izin verdi.





Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre kişisel verilerin aktarılmasının da bir veri işleme faaliyeti olduğunu vurgulayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kanunun esas alındığını hatırlatarak, bu kapsamda Amazon Türkiye’nin ilgili kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.





KURUL AÇIKLAMA YAPTI





KVKK’dan yapılan açıklamada, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür” denildi.



