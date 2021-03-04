Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'den Amazon'a verileri yurt dışına çıkarma izni /04 Mart 2021 18:29

Türkiye'den Amazon'a verileri yurt dışına çıkarma izni

ABD’li teknoloji devi Amazon’a Türkiye’deki kullanıcıların verilerini yurtdışına aktarılabilmesi için izin çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK),Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yurtdışına kişisel veri aktarımına izin verdi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK),ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon’a Türkiye’deki kullanıcıların verilerini yurt dışına aktarılabilmesi için izin verdi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre kişisel verilerin aktarılmasının da bir veri işleme faaliyeti olduğunu vurgulayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kanunun esas alındığını hatırlatarak, bu kapsamda Amazon Türkiye’nin ilgili kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.

KURUL AÇIKLAMA YAPTI

KVKK’dan yapılan açıklamada, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür” denildi.

KVKK’nın internet sitesinden de “Taahhüt Başvurusu Hakkında Duyuru” başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Veri sorumluları Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvuruları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 04.03.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir.”

Kurul’dan daha önce Şubat 2021’de veri sorumlusu TEB Arval Araç Filo Kiralama Anonim Şirketi tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması için yapılan başvuruyu değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 9 Şubat 2021 tarihinde izin verilmişti.
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