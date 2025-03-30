Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Avrupa'ya giden tatlı, kanser sebebi çıktı! /30 Mart 2025 12:42

Türkiye'den Avrupa'ya giden tatlı, kanser sebebi çıktı!

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen gıda ürünlerinde kanserojen maddeler çıkmaya devam ediyor. Son olarak Almanya, ithal ettikleri fındıklı tatlılarda aflatoksin bulunduğunu açıklayarak vatandaşlarına uyarıda bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen gıda ürünlerinde aylardır insan sağlığına risk oluşturabilecek maddeler tespit ediliyor. Birçoğunun sınırdan geri gönderildiği, bazıları için de uyarı bildirimi yapılan ürünlerden sonuncusu Almanya'dan geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yapılan bildirime göre; Almanya, Türkiye'nin Hollanda üzerinden kendilerine ihraç ettiği fındıklı tatlılarda aflatoksin tespit edildiğini belirtti.

Resmi kontrol sırasında fark edilen madde nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapan Almanya, aflatoksinin yarattığı risk durumunun ciddi seviyede olduğunu işaret ederek, fındıklı tatlıların tüketimi konusunda tehlike bulunduğunu bildirdi.

AFLATOKSİN NEDİR?
Aflatoksinler Antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda bulunan, toksik bileşikler taşıyan sağlığa zararlı bir maddedir. İnsanlarda kansere dahi neden olabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Avrupa'ya giden tatlı, kanser sebebi çıktı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:42