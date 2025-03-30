Türkiye'den Avrupa'ya giden tatlı, kanser sebebi çıktı!

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen gıda ürünlerinde aylardır insan sağlığına risk oluşturabilecek maddeler tespit ediliyor. Birçoğunun sınırdan geri gönderildiği, bazıları için de uyarı bildirimi yapılan ürünlerden sonuncusu Almanya'dan geldi.





Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yapılan bildirime göre; Almanya, Türkiye'nin Hollanda üzerinden kendilerine ihraç ettiği fındıklı tatlılarda aflatoksin tespit edildiğini belirtti.





Resmi kontrol sırasında fark edilen madde nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapan Almanya, aflatoksinin yarattığı risk durumunun ciddi seviyede olduğunu işaret ederek, fındıklı tatlıların tüketimi konusunda tehlike bulunduğunu bildirdi.





AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksinler Antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda bulunan, toksik bileşikler taşıyan sağlığa zararlı bir maddedir. İnsanlarda kansere dahi neden olabilir.