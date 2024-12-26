Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Avrupa'ya 'ölümcül' ihracat' yayılıyor /26 Aralık 2024 10:55

Türkiye'den Avrupa'ya 'ölümcül' ihracat' yayılıyor

Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İsveç... Türkiye'den alınan kuru incirlerdeki tehlike yayılmaya devam ediyor. İtalya bir kez daha kuru incirlerde aflatoksin tespit etti.

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Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Bu maddelerin en çok tespit edildiği ürün ise kuru incir.

Skandal ülke ülke yayılıyor. Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'nın ardından tehlike İsveç'e de sıçramıştı. İtalya, bir kez daha Türkiye'den aldığı kuru incirlerde aflatoksin tespit etti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) kuru incirlerin risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı.

AFLATOKSİN NEDİR?
Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?
Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.?
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