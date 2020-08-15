Türkiye'den bir ayda 1.4 milyar çıktı

ürkiye yılbaşından bu yana hızla ‘sıcak para' kaybediyor. Borsa İstanbul'da yabancılar 7 Ağustos ile biten haftada nette 566.5 milyon dolarlık satışa imza atarak Mart 2019'dan bu yana haftalık bazda en büyük çıkışı gerçekleştirdi. Söz konusu haftada yabancılar, 141.4 milyon dolarlık da tahvil sattı.





10 Temmuz- 7 Ağustos dönemini kapsayan bir aylık dönemde yabancıların portföy hareketlerindeki kur etkisinden arındırılmış net değişim tutarı da hisse senetlerinde eksi 971.7 milyon dolar, tahvillerde ise eksi 418.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani yabancılar, son bir ayda 1.4 milyar dolar değerindeki hisse senedi ve tahvili sattı.













SERMAYE İHTİYACIMIZ VAR





Veriler, ‘sıcak para' olarak tanımlanan ve yabancı yatırımcıya ait olan hisse senedi, tahvil ve mevduat stokunun yüzde 30'unun yılbaşından bu yana buhar olduğunu gösteriyor. 2020'ye girerken 78.4 milyar dolar olan sıcak para stoku 7 Ağustos itibarıyla 55.3 milyar dolara gerilemiş oldu.









İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç Dr. Oğuz Demir, “Sıcak paranın çıkışı bizim gibi bir ülke için ciddi bir sermaye sorundur. Yatırım ortamı yeniden canlandığında dışarıdan gelecek sermayeye ihtiyacımız olacak” değerlendirmesinde bulundu. Hem pandeminin hem de Türkiye'ye özgü güvensizlik ortamının para çıkışında etkili olduğunu söyleyen Demir, “Yerliden bile dövizle borçlandığımız bir süreçteyiz. Yatırımcı tutarlı bir politika izlenmediği sürece para kazanabileceğini düşünmüyor” dedi.





BORSADAN 5.1 MİLYAR $





Son çıkışla birlikte yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'dan toplam yabancı çıkışı nette 5.1 milyar dolara ulaştı. Yabancıların hisse senedi portföyü de 20.2 milyar dolara indi. Hisse senetlerindeki net satışların yanında 7 milyar dolarlık kayıp da hisselerin fiyat düşüşünden ve kur farkından kaynaklandı. Yabancı yatırımcıların borsadaki payı ise tam 16 yıl sonra yüzde 50'nin altına indi.









GELİŞEN ÜLKELERE İLGİ VAR TÜRKİYE’YE GİRİŞLER DURDU

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, yabancı yatırımcı tahvillerde de yılbaşından bu yana net 7.4 milyar dolar satış yaptı. Yabancıların Türk tahvil piyasasından aldıkları pay yüzde 3.6 ile tarihi dip seviyelerini gördü. Böylece hemde hisse senetlerinden hem tahvillerden 12.5 milyar dolar çıkış oldu.





Türkiye'ye para girişi durdu ancak gelişen ülke piyasalarına (GOP) olan ilgi üçüncü ayını tamamladı. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre gelişen ülkelere finansal yatırım girişi, temmuzda 15.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziranda gelişen piyasalara 29 milyar doları aşan aylık finansal yatırım girişi olmuştu.