Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Oruç Reis araştırma gemisi daha önce 22 Ekim tarihinde Navtex süresini 27 Ekim'e kadar uzattığını duyurmuştu.







İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 4 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.





Yunanistan, Oruç Reis'in Türkiye'nin deniz kıta sahanlığı dışarısında faaliyet gösterdiği için söz konusu adımı "bölge barışı ve güvenliğine doğrudan tehdit" olarak niteleyerek Ankara'nın bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etmişti.





Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.





Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.





Navtex nedir? Kim tarafından, ne amaçla yayınlanır?





İngilizce "seyir teleksi" (navigational telex) kelimelerinin kısaltmasıyla elde edilen Navtex, denizcilere uyarı iletmek için kullanılan haberleşme sistemine deniyor.





Her gemi ve teknede bu mesajları alabilecek bir Navtex cihazının bulunması gerekiyor. Mesaj içeriklerindeyse meteoroloji uyarılarından, gemi kazalarına kadar farklı bilgiler bulunabiliyor.





Ülkeler, kendi kara suları içerisinde yaptıkları askeri tatbikat veya özel araştırmaları da denizcilere Navtex üzerinden bildirebiliyor.





Bu kapsamda uyarıları her ülkenin yetkili birimleri tarafından yayımlanıyor. Türkiye'de de yayınlar İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun merkezli olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor.





Navtex uyarıları, denizcilere ücretsiz olarak sunuluyor.