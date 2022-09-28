Türkiye'den Ege Adaları ile ilgili yeni karar

Yunanistan yönetiminin Ege'deki bazı adaları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırması tepki çekmeye devam ediyor.





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da bu duruma dikkat de çektiği bir açıklama ile 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Midilli Adası'nın batısında NAVTEX ilan ettiği duyuruldu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türk Deniz Kuvvetleri, Ege Denizi'nde yer alan Midilli Adası'nın batısında NAVTEX yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri, Ege Denizi'nde yer alan Midilli Adası'nın batısında NAVTEX yayınladı.

SİSAM VE SAKIZ ADASI'NDA DA NAVTEX İLAN EDİLDİ





NAVTEX ilanı, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bağlı Yunus-S Araştırma Gemisi için yayınlandı.Yunus-S Araştırma Gemisi, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Midilli Adası'nın batısındaki taralı alanda bilimsel faaliyet çalışmaları yürütecek.Türkiye, bugün sabah Sakız ve Sisam adalarının Yunanistan tarafından gayri askeri statüsünün ihlal edilmesine yönelik bir NAVTEX yayınladı.Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından yayınlanan NAVTEX mesajında, adaların statüsünün “ihlal edildiği” bilgisine yer verildi.Mesajda, “Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.