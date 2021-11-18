Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Ege Denizi için Navtex mesajı /18 Kasım 2021 19:13

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex mesajı

Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayımladı.Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı Navtex bildirisinde Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği kaydedildi.

SHABER3.COM

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"1. Limnos navtex istasyonu tarafından 17 kas 21’de yayımlanan la02-198/21 numaralı navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Bariş Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos navtex istasyonu tarafindan 17 kas 21’de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

3. İzmir navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z’da yürürlükten kaldırılacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Ege Denizi için Navtex mesajı Sonraki Haber >>

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:31:05