Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'den Elon Musk'a lisans çıkmadı ama... Starlink marketlere kadar düştü /28 Eylül 2024 14:49

Türkiye'den Elon Musk'a lisans çıkmadı ama... Starlink marketlere kadar düştü

Elon Musk'ın internet sağlayıcısı Starlink'e Türkiye'den lisans çıkmazken, Madagaskar'da marketlerde satıldığı ortaya çıktı. Dr. Taylan Yıldız, "Dünyayı geriden takip etmekten yorulduk vallahi” yorumunu yaptı.

SHABER3.COM

Türkiye’de internet fiyatları ‘uçarken’ internet hızı ise dünyanın gerisinde kalmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink’e Türkiye’de halen izin çıkmazken, eski İYİ Partili Taylan Yıldız’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Geçmişte birçok Google projesinde yer alan Yıldız, Türkiye’de lisans Starlink’in nasıl dünyada hızla yayıldığını anlattı.

Yıldız, paylaşımında, Starlink’in Madagaskar’da marketlerde satıldığı bir görseli paylaştı. Yıldız, paylaşımına, "Madagaskar’da Starlink süpermarketlerde satılıyor. Biz daha lisans vermedik adamlara. Dünyayı geriden takip etmekten yorulduk vallahi” notunu düştü.

Madagaskar’da Starlink’in süper marketlerde 1.580.000 ararisine yani yaklaşık 12 bin liraya satıldığı görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Elon Musk'a lisans çıkmadı ama... Starlink... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:34