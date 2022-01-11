Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Ermenistan ile ilgili yeni atama /11 Ocak 2022 21:11

Türkiye'den Ermenistan ile ilgili yeni atama

Türkiye ile Ermenistan arasında ikili ilişkileri güçlendirme adımları kapsamında Büyükelçi Serdar Kılıç'ın, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak atandığı belirtildi.

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Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Rusya aracılığıyla Ermenistan ile normalleşme için özel temsilci atanması teklifi geldiğini ve sonuçta temsilcilerin atandığını belirmiş, "Şimdi özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar ve toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz daha toplantı tarihi belli olmadı ama ocak ayı içinde olması planlanıyor" demişti.
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