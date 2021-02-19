Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den F-35 konusunda yeni anlaşma /19 Şubat 2021 00:40

Türkiye'den F-35 konusunda yeni anlaşma

Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkartılan Türkiye'nin, projeye geri dönmek adına danışmanlık faaliyetinde bulunması için ABD’deki bir hukuk firması ile anlaştığı belirtildi. Firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyeceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yüzde 100 iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ABD'de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP isimli firma ile F-35 projesine geri dönmek amacıyla bir sözleşme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" (FARA) gereğince yapılan kayıt başvurusuna göre Türk tarafı ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.

Başvuruda Arnold and Porter'ın, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi için yapacağı faaliyetler için "Yabancı müvekkilinin Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri ve yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan başvuruda ayrıca, söz konusu hukuk firması için "Tarif edilen bu eylemlerde bulunurken, Müşterek Taaruz Uçağı Programı ortakları ve paydaşlarına erişim dahil olmak üzere siyasi faaliyetlerde bulunabilir" denildi.

Sözleşmenin konusu

1 Şubat itibarıyla altı ay geçerli olacak sözleşmenin konusu kayıt başvurusunda şu şekilde açıklandı: "Firma SSB ve Türk şirketlerinin, Müşterek Taaruz Uçağı Programı'nda  (JSF) kalmaları için karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri de göz önüne alarak bir strateji önerecektir. Firma, SSB’nin JSF Programı’na stratejik bir müttefik ve değerli bir ortak olarak katılımının devamı halinde, çıkarlarını anlamak için JSF Programı içindeki ABD ticari ortaklarına ve paydaşlarına ulaşmaya çalışacaktır." 

Ayrıca, söz konusu hukuk bürosunun konuyla ilgili olabilecek "ihracat kontrollerini ve ticari yaptırımları sürekli olarak izleyeceği ve söz konusu yaptırımları açıklayacağı" belirtildi.

Türkiye projeden çıkartılmıştı

Türk hükümetinin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olmuş, ABD Türkiye'yi ve Türk şirketlerini F-35 projesinden çıkartmıştı. Pentagon, F-35 programından çıkarılması sonucu Türkiye'nin 9 milyar dolardan fazla kayba uğrayacağını açıklamıştı. ABD, ayrıca Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yaptırım uygulama kararı almıştı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin F-35 programına dönmek istediğini ifade etmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den F-35 konusunda yeni anlaşma Sonraki Haber >>

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:03:31