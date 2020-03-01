Türkiye'den giden göçmenlerle ilgili flaş iddia

Fakat Türkiye’nin AB ile 3 Mayıs 2016’da imzaladığı “Geri Kabul Anlaşması”, Türkiye’de ayrılan tüm sığınmacıların tekrar Türkiye’ye geri gönderilmesinin kapısını da açıyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde uzman bir ismin şu ifadelerine yer verdi: “Bu anlaşma yürürlükteyken Türk yetkililerinin ‘Kapıları açtık, gönderdik’ söylemleri kendi ayağımıza kurşun sıkmaya benziyor. Geri Kabul Anlaşması’nı bazı olaylarda uyguladık. Yunanistan’ın kabul etmedikleri geri alındı. ‘Kapıları açtık’ diyorsak, geri almaya da hazırlanacağız”





‘Gidenleri gittikleri ülkeler iade etmek isterse Türkiye almak zorunda’





Yazıda yer alan bazı bilgiler şöyle; “Türkiye, mevcut durumda sadece Avrupa ülkelerinden gelenleri mülteci olarak tanımlıyor, Avrupa dışından gelenlere ise “Sığınmacı” statüsünü veriyor. Avrupa’da her ülke, gelen yabancıyı kendi sınırlarında tutuyor. Ama Türkiye, hem geleni, hem de gideni tutuyor. Şimdi gelinen nokta şu: Başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’ye gelenlerin asıl hedefleri, Avrupa ülkelerine gidiştir. Türkiye, tek taraflı olarak bu anlaşmayı feshetmediği sürece, gidenleri gittikleri ülkeler iade etmek isterse almak zorunda. Bugüne kadar sıkça “Kapıları açarız” diyorduk. Kapılar açıldı. Bundan sonra neler olacağına bakalım…”