Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Gürcistan ordusuna araç desteği /19 Temmuz 2021 21:01

Türkiye'den Gürcistan ordusuna araç desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığına teknik servis araçları hibe etti.

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Başkent Tiflis'e yakın Orkhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen 4 teknik servis aracının teslim törenine, Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ve  Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Burçuladze ve Yazgan'ın araçları incelemesinin ardından Albay Altıner ile Gürcistan Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama İdaresi Başkanı Albay İoseb Nokalaişvili, devir teslim tutanağını imzaladı.

Yazgan, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Gürcü ordusunun lojistik imkanların artırılmasına destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek sürüyor" dedi.

İki ülkenin stratejik ortak olduğuna işaret eden Yazgan, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO ile devam eden entegrasyon sürecini de desteklediğini ifade etti.

Bakan Burçuladze de ülkeler arasındaki iş birliği anlaşmasına göre, bugün Gürcü tarafa 4 aracın hibe edildiğini dile getirerek, "Bu, ülkenin hareketlilik ve karşı hareketlik imkanların güçlendirilmesine katkı sağlayacak" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etmişti.

Türkiye, Gürcistan tarafına 27 Aralık 2020'de 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.
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