Türkiye'den iki yemek dünyada ilk 10'a girdi: İşte o yemekler...

Gastronomi dünyasının en çok takip edilen platformlarından TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini yayımladı.





367 bin 847 geçerli oy ve 11 bin 258 yemeğin değerlendirildiği listede Bodrum’un çökertme kebabı ve Erzurum’un cağ kebabı, ilk 10’a girerek küresel lezzet sahnesinde güçlü bir yer edindi.





TÜRKİYE'DEN İKİ LEZZET İLK 10'DA

Listenin zirvesinde, Kolombiya mutfağının bayram yemeği lechona yer aldı. Onu Napoli’nin simgesi Pizza Napoletana ve Brezilya’nın gururu picanha izledi.





Bu güçlü rekabetin içinde, çökertme kebabı 7’nci sıraya yerleşerek Türkiye’yi en üst sırada temsil etti. Milas–Bodrum yöresine özgü çökertme; kibrit inceliğinde kızarmış patateslerin üzerine yerleştirilen marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla servis ediliyor. TasteAtlas, bu yemeğin “özgün sunumuyla kebap kültürüne farklı bir yorum kattığını” vurguluyor.





İlk 10’daki ikinci Türk lezzeti ise 9’uncu sıradaki cağ kebabı oldu. Erzurum’un tescilli yemeği cağ kebabı, odun ateşinde yatay şişte ağır ağır pişen, özel terbiye edilmiş kuzu etiyle hazırlanıyor. İnce dilimlenen etler, çoğunlukla taze lavaş ve soğanla birlikte, sade ama iddialı bir sunumla servis ediliyor.





TasteAtlas’ın bu yılki listesinde ilk 10'a iki yemekle giren tek ülke Türkiye oldu. İlk 10 şöyle sıralandı:





Lechona – Kolombiya





Pizza Napoletana – İtalya





Picanha – Brezilya





Rechta – Cezayir





Phanaeng Curry (Panang köri) – Tayland





Asado – Arjantin / Uruguay





Çökertme kebabı – Türkiye





Rawon – Endonezya





Cağ kebabı – Türkiye





Tibs – Etiyopya





TOPLAM 7 TÜRK LEZZETİ LİSTEDE

Türk mutfağı, sadece çökertme ve cağ kebabıyla değil, toplam 7 yemekle “En İyi 100” listesinde temsil edildi.





TasteAtlas verilerine göre diğer Türk yemeklerinin sıralaması şöyle:





26. İskender kebap: Bursa’nın simge yemeği İskender; tereyağlı domates sosu, yoğurt, pideler ve ince kesilmiş döner etiyle, klasikleşmiş bir tabak sunuyor.





28. Kuzu şiş: Türkiye’de “şiş kebap” başlığında anılan kuzu şiş, özenli terbiyesi ve pişirme tekniğiyle öne çıkıyor. Basit görünen ama büyük ustalık isteyen bir ızgara klasiği.





47. Adana kebap: Coğrafi işaretle tescilli Adana kebap, baharatlı kıyma, özel şiş ve mangal ateşiyle bütünleşen kendine özgü tarzıyla, listede “en tanınmış kebaplardan biri” olarak anılıyor.





51. Hünkar beğendi: Kökeni Osmanlı saray mutfağına uzanan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve üzerinde sunulan et yahnisiyle “zarif ama güçlü” bir tabak olarak tanımlanıyor.





59. Islama köfte: Sakarya (Adapazarı) ile özdeşleşen ıslama köfte, et suyuyla ıslatılmış ekmekleri ve ızgarada birlikte pişen köfteleriyle, klasik köftenin sınırlarını genişleten bir yorum olarak listede yer buldu.