Türkiye'den ilginç karar: Karantina süresi kısaldı

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler Türkiye’de de hayata geçirildi,





Bilimsel Danışma Kurulu, yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması şöyle güncelledi:





“Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.





Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.



