Samanyolu Haber /Teknoloji / İlk resmi açıklama: Instagram neden yasaklandı? /02 Ağustos 2024 16:03

İlk resmi açıklama: Instagram neden yasaklandı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'ın erişme engellenmesine ilişkin resmi açıklama yaptı. Sayan, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Instagram'ın erişime engellenmesine ilişkin resmi açıklama geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde Instagram'ı hedef alan sözleri üzerine olması dikkat çekti.

BTK tarafından yapılan ilk açıklamada karara gerekçe olarak 'katalog suçlara uyulmaması' gösterildi. BTK açıklamasının ardından engellemeye ilişkin resmi açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları söyledi:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik.

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."
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