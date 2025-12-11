Türkiye'den kaçan kaçana rota Mısır: Sanayiciler, tekstilciler şimdi de turistler

Bir süredir Türkiye’den Mısır’a yaşanan ‘fabrika göçüne’ Türk turistler ve turizmciler de katıldı. Tekstil, beyaz eşya, ayakkabı ve inşaat derken turizm sektörünün de gözdesi artık Mısır. Geçen yıl 230 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiği ülkeyi bu yıl, gelen son verilere göre, yaklaşık 350 bin Türk turist ziyaret etti.









Mısır’ın önde gelen tur operatörlerinden Coral Travel Grup Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Noel, yeni yıl ve sömestr tatilinde, Mısır’daki otellerinin doluluk oranlarının Rusya ve Avrupa’dan da gelen turistlerle yüzde 90’a ulaştığını belirterek, “Mısır’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı kapıda vize uygulaması seyahati daha erişilebilir ve pratik kılıyor hiç şüphesiz. Yanı sıra İstanbul ve diğer büyük şehirlerimizden Kahire, Şarm El-Şeyh, Hurghada ve Luksor’a direkt uçuşlar ulaşımı kolaylaştırıyor. Ama Mısır’ın tatil için öne çıkan destinasyonlardan biri haline gelmesinin bir önemli nedeni de kültür turizmidir. Ocak ayında hava ve deniz suyu sıcaklıkları makul seviyelerde olsa da bu dönemlerde talep daha çok piramitler, tapınaklar, Büyük Mısır Müzesi, Luksor ve Asuan’ı içine alan kültür turlarına kayıyor, ki bu da Türk turistler için güçlü bir çekim unsuru” yorumunu yapıyor.





Mısır’a en son 2011 yılında başkent Kahire’de Tahrir Meydanı’nda çatışmalar sürerken, rejim yanlısı “baltacılar”ın deve sırtında kalabalıklara saldırmasından birkaç gün sonra gitmiştim. Mısır’ı da etkisi altına alan sokak eylemleri, Hüsnü Mübarek’in 29 yıllık iktidarının sonunu getirmiş, Muhammed Mursi seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştu.Fakat Mursi iktidarının, 2012’de dönemin Genelkurmay Başkanı Sisi darbesiyle yıkılması ile Ankara-Kahire hattında ipler uzun yıllar onarılamayacak şekilde kopmuştu. Ta ki Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası açılış maçında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi’nin el sıkışmasına kadar… Bugün ise Gazze Şeridi’nde ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmaktan, ekonomik ve ticari ilişkiler ile endüstriyel iş birliğinin güçlendirilmesine kadar iki ülke arasında birçok konuda işbirliği var.Mısır’a giden gazeteci Fulya Soybaş bugünkü köşesinde “Türklerin yeni gözdesi Mısı” başlıklı yazı kaleme aldı Soybaş, “İşte böyle bir atmosferde gittim yeniden Mısır’a. Fakat rota bu kez Hurgada’ydı. Havalimanına 30 km. mesafedeki Xanadu Makadi Bay’de konakladık. Ultra lüks, her şey dahil konsept, 4 gece 5 gün için kasım ayında yaklaşık 27 bin TL, transferler ve uçak biletlerine de 23 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL ödedim. Aynı dönemde Antalya Lara bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelden aldığım fiyat; 55 bin TL civarıydı. 3 kişilik uçak-transfer ücretleri ile fiyat toplam 100 bin lirayı buluyordu. Yani iki katı. Ve dahası, Mısır’daki 5 yıldızlı, lüks otellerin -benim kaldığım otel de dahil- önemli kısmı Türk yatırımcılara ait.Yeni yıl ve sömestr tatilinde fiyatlar nasıl derseniz; Antalya’da 5 yıldızlı otellerin gecelik fiyatı 400-500 dolardan (17-22 bin TL) başlarken, Hurgada’da ise fiyatlar kasım ayı ile aynı. Sharm El Şeyh ise bir tık daha pahalı. Geceliği yaklaşık300 dolar (13 bin TL).” dedi“Şu an hem dış hem iç pazarda en büyük rakibimiz; Mısır ve Dubai” diyor, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Baş Danışmanı Yıldırım Taş. Peki neden? Tek sebep fiyat farkı mı? Şöyle anlatıyor:“Öncelikle 3 saatlik, kısa bir mesafede ve alternatif uçuşlar fazla. Kahire, İskenderiye, Luxor, Sharm, Hurgada… Her bölgeye uygun fiyata uçuş var. (THY ve AJET, Mısır’ın 5 şehrine haftada 61 frekansla uçuyor, bu sayı yaz aylarında 80’e çıkıyor.) İkinci neden; kurun sabit kalması ve artan maliyetler sebebiyle yurtdışında tatilin Türkiye’ye kıyasla daha uygun olması. Şu an Antalya’da geceliği 1250 dolara (53 bin TL) otel satılıyor. Aynı grubun Mısır’da aynı hizmeti alabileceğiniz otelinin geceliği 20 bin lira. Kaldı ki Türk yöneticilerle aynı hizmet kalitesini de yakaladılar. Bir önemli neden de Türkiye-Avrupa arasında yaşanan vize krizi. Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden bırakın vizeyi, vize için başvuru tarihi bile almak zor. Oysa Mısır ve Dubai’de böyle bir durum yok. Vizesiz. (Kapıda 15 dolar ödeme zorunlu.) Geçen yıl Mısır’a 230 bin, Dubai’ye 295 bin Türk turist gitti. Bu yılki rakamlar en az yüzde 30- 40 fazla gelir. Kimlikle gidilebilir olsa Türk turist yoğunluğu çok rahat bunun 3-4 katına bile çıkar.”Tur Operatörleri Platformu sözcüsü Cem Polatoğlu, otel ve hizmet kalitesinde rakiplerimize uzun yıllar ciddi üstünlük sağladığımızı ama şimdilerde aynı hizmet kalitesini Mısır’ın Türk yatırımcılar ve yöneticilerle yakaladığını belirterek, diyor ki: “Türkiye-Mısır ilişkileri daha iyi bir noktada artık. Yanı sıra tesislerini yeniliyorlar. Güvenlik sorununu da büyük ölçüde hallettiler.Kızıldeniz’in mercanları sayesinde 12 ay denize girmek de mümkün. Ve elbette fiyatlar daha uygun. Şarm ve Hurgada’da 4 yıldızlı her şey dahil bir otelde, uçak da dahil 4 gece 5 gün için ödeyeceğiniz şu anki rakam yaklaşık 700 Euro. (35 bin TL.) Antalya’da bu rakama tatil bulmanız -hele de uçak dahil- mümkün değil. Ki Yunan adalarından bile iyi bir fiyat bu.”