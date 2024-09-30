Türkiye'den kaçış çığ gibi: Giden dönmüyor!

Yabancı özel okullarla, tüm öğrencilerin hayali olan en yüksek puanlı Anadolu liselerinin mezunlarından bir bölümü, her zaman yurtdışındaki üniversiteleri tercih ederdi. Ancak son yıllarda bu sayı katlanarak büyüdü. Örneğin İstanbul Erkek Lisesi’nin 155 mezunundan sadece 9’u Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmeyi tercih etti. Geri kalanlar eğitim için Almanya ve İsviçre’ye gitti. Saint Joseph Lisesi’nin 137 mezunu, bu öğretim yılında yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görmeye başladı. Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 2024 mezunlarının yüzde 38’i Türkiye’de, yüzde 62’si ise yurtdışında eğitimlerine devam etmeyi tercih etti. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin yüzde 50’si yüksek öğrenim için yurt dışındaki üniversitelere gitti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları yönetici ortağı Engin Coşar, ETS TOEFL ile yaptıkları gençlik araştırmasının sonuçlarına göre gençlerin yüzde 87.9’u yurtdışında eğitim almak istediğine dikkat çekerek “Yabancı bir ülkede eğitim almak, dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra, farklı kültürlerle etkileşim kurma, uluslararası arkadaşlıklar edinme ve daha geniş bir vizyona sahip olma imkânı sunuyor. Ayrıca, yurtdışında okumanın sunduğu daha kaliteli eğitim ve prestijli diploma olanakları, öğrencilerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı oluyor” dedi. Türkiye’den yurtdışına eğitim amaçlı giden öğrencilerin yaklaşık yüzde 25-30’unun öğrenim gördükleri ülkede çalışmaya başladıklarını ve ülkeye dönmediğini belirten Coşar şöyle devam etti:“Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında eğitim alan öğrenciler bu fırsatlardan daha çok yararlanıyor. Yurtdışında eğitim almak isteyenlerin büyük çoğunluğunu 18-30 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Son yıllarda, 7-18 yaş grubundaki öğrenciler için düzenlenen yaz okulu programlarına olan ilgi de artmış durumda. Türk ebeveynlerin, çocuklarına erken yaşlardan itibaren yabancı dil eğitimi aldırarak bu konuda erken adım atmaya çalıştıkları gözlemleniyor.”







Bu öğretim yılında Türkiye’den yaklaşık 60 bin öğrencinin yurtdışında eğitim almak üzere farklı ülkelere gittiğini öngördüklerini anlatan Coşar, en çok tercih edilen ülkeleri de şöyle sıraladı:







“Türk öğrenciler arasında tercih edilen ülkeler İngiltere, Almanya, Kanada, ABD, İtalya ve Hollanda olarak öne çıkıyor. İngiltere ve Amerika, dünyanın en prestijli üniversitelerine ev sahipliği yaptığı için popülerliğini koruyor. Almanya ve İtalya, kaliteli eğitimi ve düşük öğrenim ücretleriyle dikkat çekerken Kanada güvenli yaşam şartları ve göçmen dostu politikalarıyla tercih edilebiliyor. ”