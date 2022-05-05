Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den kaçışın ağır bilançosu: 2021'de AB’ye başvuru yüzde 45 arttı /05 Mayıs 2022 15:49

Türkiye'den kaçışın ağır bilançosu: 2021'de AB’ye başvuru yüzde 45 arttı

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne iltica başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 20 bini yükseldi. Başvuruların üçte birinden fazlası Almanya’ya, çeyreği ise Fransa’ya yapıldı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2021 sığınmacı verilerini açıkladı. Almanya, diğer ülkelerden sığınmacılar için de en çok başvuru yapılan ülke oldu. 2021’de Almanya’ya 148 bin, Fransa’ya 103 bin, İspanya’da 62 bin, İtalya’ya ise 43 bin başvuru yapıldı.
 
Göç karşıtı politikaların en sert olduğu ülkelerden Macaristan ise AB’de en az sığınma başvurusu yapılan yer oldu. 2020’de 90 kişinin sığınma başvurusu yaptığı ülkeye 2021’de yalnızca 40 kişi başvurdu.

BBC’nin aktardığı habere göre, 2021’de sığınma başvurularının oransal olarak en fazla arttığı ülkeler ise Litvanya ve Polonya oldu. Litvanya’ya başvuranlar 15 katına, Polonya’ya başvuranlar 4 katına çıktı. Bunda geçen yıl Belarus’la yaşanan göçmen krizinin büyük etkisi oldu.

2021’de çoğunluğu Orta Doğulu göçmenlerin uçaklarla Belarus’a giderek, sınırı yasa dışı yollardan geçip bu iki komşu ülkeye girmeleri Avrupa Birliği ile Belarus arasında siyasi bir krize yol açmış, THY gibi bazı hava yolları Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışını durdurmak zorunda kalmıştı.

Türkiye 7. sırada
Avrupa Birliği genelinde 2021’de 534 bin sığınma başvurusu yapıldı, yıl içinde 267 bin 360 kişinin sığınma başvurusu kabul edildi. Bunlar arasında Türk vatandaşları da 7. sırada yer aldı.

Onaylanan başvurular arasında Türklerin payı yüzde 3 oldu. Türklerin AB’ye yaptığı sığınma başvuruları, 2016’dan itibaren artmaya başlamıştı.

2020’de pandemi nedeniyle seyahatlerin kısıtlanması, sığınma başvurularında geçici bir azalmaya yol açmıştı. 2021’in başlarında da bunun etkisi görülürken yaz aylarından itibaren seyahatlerin kolaylaşmasıyla birlikte sığınma başvuruları da arttı.

Yalnız çocuklar
Yanlarında bir yetişkin olmadan Avrupa Birliği ülkelerine giderek sığınma başvurusu yapan çocukların sayısı ise 23 bin 255 oldu. Bunların yarısından fazlası Afganistan vatandaşlarıydı. Afganistan’ı sırasıyla Suriye, Bangladeş, Somali, Pakistan, Mısır ve Irak izledi.
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