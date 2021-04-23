Türkiye'den kaçışta rekor

Türkiye’den 2015-2020 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerine iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşı sayısının yüzde 506 oranında arttığı belirtildi.







Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, geçen yıl koruma statüsü verilen kişi sayısı yüzde 5 düştü. Bu sayı 2019’ta, 295 bin 600’ü bulmuştu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, 2020 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bin oldu.





Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, koruma sağlanan kişilerin yaklaşık 128 binine mülteci statüsü, 81 binine insani koruma, 72 binine ise ikincil koruma verildi.





EN FAZLA ALMANYA KORUMA SAĞLADI





Sığınma isteyen kişilere en fazla Almanya koruma sağladı. 98 bin kişiye koruma veren Almanya’yı, 51 bin ile İspanya, 36 bin ile Yunanistan, 29 bin ile Fransa, 21 bin ile İtalya izledi.





AB ülkelerindeki koruma imkanından en çok Suriyeliler faydalandı. 74 bin 700 Suriyeli, toplam sayının yüzde 27’sini oluşturdu. Suriye’yi yüzde 17 ile Venezuela ve yüzde 15 ile Afganistan takip etti.





TÜRKİYE’DEN İLTİCA BAŞVURULARI YÜZDE 500 ARTTI





2020’de AB ülkelerinde, koruma statülerinin yüzde 3’ü ise Türkiye vatandaşlarına verildi. 2015’dan bu yana Türkiye’den AB ülkelerine yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı.





2015’de Türkiye’den toplam 2 bin 995 kişi AB ülkelerinden iltica talebinde bulunurken, 2020’de bu sayı 18 bin 145’e kadar çıktı. Buna göre 2015’ten 2020’ye kadar iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşı sayısı yüzde 506 seviyesinde arttı.





TÜRKİYE’DEN İLTİCA BAŞVURU ORANI ARTTI







Türkiye’den AB ülkelerine yapılan iltica başvurularında kabul oranı 2016 yılında yüzde 21 iken Türkiye'de son yıllarda yaşanan hukuksuzlukların ardından 2019’da yüzde yüzde 51’e yükseldi, ancak 2020’de bu oran yüzde 43’e düştü.





Aynı şekilde 2016’dan bu yana, ret kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuran Türk vatandaşı sayısı katlanarak artı. 2016’da bin 700 kişi kararı temyize taşırken, 2019’da 5 bin 870, 2020’de de 5 bin 400 kişi temyize gitti.





Mahkemeye yapılan itiraz başvuru oranının kabul oranının da artış görüldü. 2016’da kabul oranı yüzde 15 iken 2020’de bu oran yüzde 25’in üstüne çıktı.





Türkler en çok Almanya’da iltica talebinde bulundu. Türklerin yüzde 51’i Almanya’ya başvurdu, ve kabul oranların yüzde 54,6’da Almanya’dan geldi.



