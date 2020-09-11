Türkiye'den Libya'ya giden 'hayalet gemiler' İngiliz medyasında

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, dış güçlerin Libya'daki savaşa nasıl müdahil olduklarını incelediği haber dizisi kapsamında 3 geminin izini sürdü.





Bu gemiler; Mayıs 2019'da Libya'ya giden Amazon, Ocak ayında Tunus'a gideceği bildirilen ve daha sonra Libya'nın başkenti Trablus'a yönelen Bana, Şubat ayında önce Trablus'a sonra Misrata'ya gönderilen Ana.





Africa Eye, Türkiye'den giden bu gemilerle gizlice Libya'ya silah gönderildiğini tespit etti.





BBC, araştırmaları sonucu elde ettiği bulgulara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığıyla temas kurdu ve görüş istedi. Ancak BBC'ye herhangi bir açıklama yapılmadı.





İtalyan yetkililer 2 hafta önce Bana'nın 6 aydır tutulduğu Cenova Limanı'ndan ayrılmasına koşullu olarak izin verdi. Cenova Savcılığının kararı uyarınca gemi Türkiye limanlarına yalnızca yük indirmek için yanaşabilecek. Libya'ya ise ancak Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden geçerek gidebilecek.



