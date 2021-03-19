Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Müslüman Kardeşler'e 'Sisi' ayarı: Eleştirileri azaltın /19 Mart 2021 15:37

Türkiye'den Müslüman Kardeşler'e 'Sisi' ayarı: Eleştirileri azaltın

Mısır'la ilişkileri normalleştirme aşamasında olan Türkiye'nin, ülkede faaliyet yürüten Müslüman Kardeşler örgütüne ait TV kanallarından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi hükümetine yönelik eleştirilerini yumuşatmalarını talep ettiği öne sürüldü.

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Londra merkezli Middle East Eye'a (MEE) konuşan üst düzey bir Türk hükümet yetkilisi, Türkiye'de yaşayan Mısırlı Müslüman Kardeşler örgütü üyeleri tarafından yönetilen Mekameleen ve Al-Sharq isimli televizyon kanallarından, Mısır hükümetine yönelik eleştirilerini azaltmalarının istendiğini söyledi.

Türk yetkili, MEE'ye demecinde, "Mısır hükümetine yönelik siyasi eleştirilerini yumuşatmaları ve kişisel olarak Sisi'ye saldırmayı bırakmaları istendi" dedi. Yetkili ayrıca, paniğe gerek olmadığını belirterek, Türkiye'nin kanalları kapatacağına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

MISIR MUHALEFETİ DOĞRULADI
Cumhuriyet'in ulaştığı, Türkiye'deki Mısır muhalefetinden kaynaklar, konuyla ilgili toplantıların sürdüğünü ve yeni kararların beklendiğini söyledi. Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, ilgili kanalların yayın faaliyetlerinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağına ilişkin bir soruyu, "Bunu cevaplamak için biraz erken, ancak böyle sonuçlanacağını düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı.

MISIR DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ
MEE'ye konuşan Türk yetkiliye göre, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler örgütünün ülkedeki medya kuruluşlarına yönelik uyarısı, yakın zamanda Türkiye ile Mısır arasında yaşanan ilişkileri tamir etmeye yönelik çabanın bir ürünü.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye merkezli muhalefet kanallarına atıfta bulunarak, Mısır'ı yurtdışında karalamak isteyen 'terör örgütleri' tarafından yönetilen 'güçlü bir medya makinesini'nin çalıştırıldığını ifade etmişti.
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