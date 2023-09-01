Türkiye'den oturum almanın kolay yolu şok etti: 48 saatte işlem tamam





Türkiye'de çok sayıda yabancı öğrenci eğitim alıyor. Devlet üniversitelerinde sınav şartı aranırken vakıf üniversiteleri sınav şartı aramadan 48 saatte kayıt garantisi sunuluyor. Bazı öğrenciler vakıf üniversitelerine kayıt yaptırmayı oturum izni almak ve Türkiye'de çalışmak için kullanıyor.





Devlet üniversitelerinin büyük çoğunluğu öğrenci kabulünde, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na girme şartı istiyor. Ancak vakıf üniversitelerinde sınav şartı yok. Bazı vakıf üniversiteleri ise öğrenci kabullerini sadece aracı danışmanlık şirketleri üzerinden yapıyor. Bu alanda hizmet veren yüzlerce şirket, istenilen üniversite ve bölüme kayıt garantisi sunuyor. Ücretler ise 2 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişiyor.





Miliyet'ten Ozan Ömer Kadüker, vakıf üniversiteleriyle çalışan aracı şirketten birisiyle Mısır'dan gelecek bir yakınları olduğunu söyleyerek iletişime geçti. Danışmanlık şirketi 48 saatte istedikleri bölüme kaydı gerçekleştireceğini söyledi.





Lise diploması yeterli

Şirketlerin verdiği bilgiye göre üniversitelere kayıt için lise diploması yeterli. Hatta ön kayıtta öğrencinin Türkiye’ye gelmesine bile gerek yok. Şirket yetkililerinden biri “Diploması ve parası varsa istediği her bölüme kabul alır. Anlaşmamız olduğu için yüzde 30 indirim de sağlarız. İstanbul’da vakıf üniversitesi çok olduğu için rekabet var. O yüzden kolay kabul alır, en fazla 1 hafta sürer” diye konuştu.





Oturum izni almak için kaydoluyorlar

Bazı öğrencilerin üniversitelere 4 yıl boyunca Türkiye’de oturum izni almak ve çalışmak için kaydolduğunu aktaran acente yetkilisi şunları söyledi: “Öğrenci numarası çıktıktan 20 gün sonra ikamet alınabiliyor. 4 yıl boyunca sorunsuz şekilde yaşayabilir. Geçen gün Iraklı bir öğrenciyi böyle kaydettik. Bu süreçte çalışması için çalışma izni gerekiyor ama izin almadan kaçak çalışan birçok öğrenci var.”





Ücretler bölüme göre değişiyor



Acente yetkilerinin verdiği bilgilere göre bölümlerin ücretleri şöyle:





Tıp: 11.400 - 20.000 dolar

Dış Hekimliği: 10.000 - 14.000 dolar

Eczacılık: 6.500 - 8.000 dolar

Mühendislik: 2.000 - 4.000 dolar

İktisat, İşletme: 2.000 - 3000 dolar