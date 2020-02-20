Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Rusya ve Suriye'ye sert açıklama: İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak /20 Şubat 2020 10:08

Türkiye'den Rusya ve Suriye'ye sert açıklama: İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

SHABER3.COM

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi.

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi.

Son 2 ayda yaklaşık 1 milyon kişinin yerlerinden edildiğine ve Suriye'de 9 yıldır devam eden savaşta en büyük kitlesel yerinden edilmenin yaşandığına dikkati çeken Feridun Sinirlioğlu, "Şam'daki soykırımcı, Mayıs 2019'dan beri 1700'den fazla kişiyi öldürdü ve bu eylemler savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor'' diye konuştu.

"Türkiye tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak"
Suriye ordusunun İdlib'deki Türk güçlerine kasıtlı saldırlarına devam ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, Türkiye'nin, 5 Türk askerinin daha hayatını kaybettiği saldırılara meşru müdafaa kapsamında derhal karşılık verdiğini hatırlattı.

Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" şeklinde konuştu.
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