Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den S-400 hamlesi: İkinci parti için sözleşme imzaladı /16 Ağustos 2022 14:57

Türkiye'den S-400 hamlesi: İkinci parti için sözleşme imzaladı

Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için sözleşme imzaladığı bildirildi.

SHABER3.COM

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

TASS'a konuşan Şugayev, Türkiye ile imzalanan sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi.

Şugayev, sözleşmenin şu anda pratik olarak uygulandığını ifade etti.

'TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ PLANLIYORUZ'
Dmitri Şugayev, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedarikine ilişkin müzakerelerin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili bir soruya yanıt olarak, "Bu yıl gelişen zorlu siyasi durum, Rus tarafının ortaklarla ilişkilerinin bazı yönlerini olumsuz etkiledi" dedi.

Şugayev, "Yine de Türkiye ile askeri-teknik işbirliği, iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Şugayev ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin "benzersiz bir sistem" olduğunu belirterek, şimdiye kadar hiçbir devletin "benzer bir sistem üretmediğini" sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?
Türkiye, 2017 yılında Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 hava savunma sistemi tedarik etmek için bir sözleşme imzaladı. Türkiye, S-400 sistemini satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

ABD, Türkiye'den S-400 sistemini elinden çıkarmasını ve kullanmamasını istedi. Ancak Türkiye, sistemin aktif bir şekilde kullanılacağını duyurdu. Bunun ardından ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı ve CAATSA kapsamında yaptırımlar uyguladı.
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