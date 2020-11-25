Türkiye'den şimdi de Afganistan'a 75 milyon dolar hibe

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde dün başlayan "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı" sona erdi. Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, katılımcıların gelecek yıl için 3 milyar dolar yardım yapacaklarını duyurdu. Bakan Skinnari, 2024 sonuna kadar devam edecek yıllık bağışlarla bu miktarın 12 milyar doları bulacağını açıkladı.







Konferansa katılan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, gelecek yıl için 600 milyar dolar bağış vaadinde bulunurken, bu miktarın yarısına barış görüşmelerinde ilerleme şartına bağladı. Almanya da 510 milyon dolar bağış sözü vererek 20 yıl süren savaşın sonlanması için çabaların sürmesini istedi.





Avrupa Birliği 1.4 milyar, İngiltere 227 milyon, Fransa 104 milyon Kanada ise 270 milyon dolar bağış vaadinde bulundu.





Yardımlar şiddetin azalması ve ateşkesi sağlanması şartına bağlandı.





Türkiye'den 75 milyon dolar bağış





Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Hakan Tekin, "Bugün, Afgan yetkililerle koordineli olarak proje bazlı kullanılmak üzere, Türkiye’nin önümüzdeki iki yıl için 75 milyon dolarlık taahhüdünü duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.





Büyükelçi Tekin, Cenevre’de düzenlenen Afganistan Bağışçılar Konferansı’na video konferans yoluyla katılarak, Türkiye'nin Afganistan’daki barış ve kalkınma çabalarına verdiği desteğin süreceğini ifade etti.





Afganistan'ın onlarca yıl süren çatışmaların ardından yeni bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Tekin, "Müzakereler, barış içinde, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir Afganistan kurmak için nadir bir fırsat sunuyor. Mevcut zorluklara rağmen bu müzakereler, ülkede yıllardır süren şiddet ve istikrarsızlığa karşı uygulanabilir tek alternatiftir." diye konuştu.





Türkiye'nin ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında fark yaratılabilecek projelere odaklandığını belirten Tekin, "Bugün, Afgan yetkililerle koordineli olarak proje bazlı kullanılmak üzere, Türkiye’nin önümüzdeki iki yıl için 75 milyon dolarlık taahhüdünü duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.





Tekin, Afgan halkının daha iyi bir geleceği hak ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin barış, istikrar ve refah arayışlarında Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.