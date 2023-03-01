Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den 'Tik Tok'a rekor ceza /01 Mart 2023 11:21

Türkiye'den 'Tik Tok'a rekor ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a para cezası verdi.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformu TikTok’a yönelik dünyadan gelen kısıtlama ve cezalara Türkiye de katıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplanması gerekçesiyle TikTok’a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

Dünyada kısıtlanıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatının ardından benzer bir karar Kanada hükümetinden de gelmişti. TikTok’un veri toplama yöntemlerinin endişe yaratıcı olduğu öne sürüldü.
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