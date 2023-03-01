Türkiye'den 'Tik Tok'a rekor ceza

Sosyal medya platformu TikTok’a yönelik dünyadan gelen kısıtlama ve cezalara Türkiye de katıldı.





Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplanması gerekçesiyle TikTok’a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.





Dünyada kısıtlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatının ardından benzer bir karar Kanada hükümetinden de gelmişti. TikTok’un veri toplama yöntemlerinin endişe yaratıcı olduğu öne sürüldü.