Türkiye'den Ukrayna'ya 50 Kirpi

Yaklaşık altı aydır Rus saldırılarının hedefinde olan Ukrayna'dan yapılan açıklamada, şimdiye kadar Türkiye'den kendilerine 50 adet Kirpi tipi zırhlı askeri personel nakliye aracı teslim edildiği duyuruldu.







Ukrayna medyasında yayınlanan haberlerde Türkiye'den 150 askeri nakliye aracının daha geleceği belirtildi.





Ukrayna, Rus saldırılarına karşı direnebilmek için büyük oranda uluslararası askeri teçhizat ve silah desteğine gereksinim duyuyor.





Kirpi araçları nedir?



Kirpi tipi dört çekerli zırhlı personel nakliye araçları mürettebatın yanı sıra on iki asker taşıma kapasitsine sahip.





BMC tarafından üretilen Türk yapımı Kirpi araçlarına, kirpilerin kendini dikenleriyle koruyabilmelerine atıfla bu isim verildi. Mayına karşı dayanıklı olma özelliğine sahip söz konusu araçların başlıca kullanıcısı ise Türk Silahlı Kuvvetleri.







