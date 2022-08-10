Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Ukrayna'ya 50 Kirpi /10 Ağustos 2022 11:30

Türkiye'den Ukrayna'ya 50 Kirpi

Türkiye Ukrayna'ya şimdiye kadar Kirpi tipi 50 askeri nakliye aracı sevkiyatı yaptı. Ukrayna medyası Ankara'dan 150 aracın daha ısmarlandığını yazdı.

SHABER3.COM

Yaklaşık altı aydır Rus saldırılarının hedefinde olan Ukrayna'dan yapılan açıklamada, şimdiye kadar Türkiye'den kendilerine 50 adet Kirpi tipi zırhlı askeri personel nakliye aracı teslim edildiği duyuruldu.

Ukrayna medyasında yayınlanan haberlerde Türkiye'den 150 askeri nakliye aracının daha geleceği belirtildi.

Ukrayna, Rus saldırılarına karşı direnebilmek için büyük oranda uluslararası askeri teçhizat ve silah desteğine gereksinim duyuyor.

Kirpi araçları nedir?
Kirpi tipi dört çekerli zırhlı personel nakliye araçları mürettebatın yanı sıra on iki asker taşıma kapasitsine sahip.

BMC tarafından üretilen Türk yapımı Kirpi araçlarına, kirpilerin kendini dikenleriyle koruyabilmelerine atıfla bu isim verildi. Mayına karşı dayanıklı olma özelliğine sahip söz konusu araçların başlıca kullanıcısı ise Türk Silahlı Kuvvetleri.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Ukrayna'ya 50 Kirpi Sonraki Haber >>

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:54:46