Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den yeni bir göç dalgasından endişeliyiz /21 Eylül 2021 11:24

Türkiye'den yeni bir göç dalgasından endişeliyiz

Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasında göçmenler yeni bir kapalı kampa yerleştirilirken Doğu Sisam Belediye Başkanı Afganistan ve Türkiye'deki göçmenler kaynaklı yeni bir göç dalgasından endişeli olduklarını açıkladı.

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Türkiye'ye en yakın Yunan adası olan Sisam (Samos) Adası'nda göçmenler pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen yeni bir kapalı kampa yerleştirilmeye başlandı. Yunanistan Göç Bakanlığı'nın pazartesi günü verdiği bilgilere göre, Vathy Kampı'nda bulunan 400 kişiden 270'i yeni kampa taşınmayı kabul etti.

İnsan hakları savunucularının "hapishaneye" benzettiği Zervou'daki dikenli tellerle çevrili yeni kampta manyetik kapılar ve X-ray tarayıcılar bulunuyor. Elektronik çiple girilen 3 bin kişilik kamp güvenlik kameraları ile de gözetleniyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye Doğu Sisam Belediye Başkanı George Stantzos, "Afganistan veya dört milyon göçmeni barındıran Türkiye kaynaklı yeni bir göç dalgasından endişeliyiz" dedi. Yeni kampın biraz "korkutucu" göründüğünü belirten Stantzos, ancak kampın yürürlükte olan "kontrolsüz ve ezilmiş sisteme kıyasla daha az kötü" olduğunu söyledi.

Yunanistan Göç Bakanlığından Manos Logothetis ise "Bugün bizim için tarihi bir gün" diye konuştu. ERT kanalına açıklama yapan Yuna yetkili, kamplarda su, tuvalet, aileler için özel alanlar bulunduğunu ve yüksek güvenlik önlemleri alındığını belirterek barınma koşullarının iyileştirildiğini ifade etti.

Dört adada daha inşa edilecek

Sisam Adası'ndaki kamp bir pilot proje olma özelliği taşıyor. Kampın benzerlerinden Kos, Leros, Midilli, İstanköy ve Sakız Adası'ndan inşa edilmesi planlanıyor. Yunanistan, AB donlarıyla finanse edilen yeni kampların mevcut kamplardaki aşırı kalabalık, sağlıksız koşullar, fareler ve suçla mücadele etmeyi amaçladığını söylüyor. Ancak gece sokağa çıkma yasakları gibi kontrolleri ve bir gözaltı merkezini de içeren kampların mülteci kamplarını "dünyanın en savunmasız insanları için birer hapishaneye çevirdiği" eleştirileri yapılıyor.

Sisam Adası'nda 680 kişilik kapasitesi bulunan Vathy Kampı'ndaki göçmenlerin sayısı dönem dönem 7 binden fazla kişiyi aşmıştı. Yetkililer, yeni kampın "güvenli ve insani koşullara" sahip olacağını taahhüt ediyor. 2,5 yıldır Samos'ta bulunan Kamerunlu bir göçmen AFP'ye açıklamasında, "Bazı insanlar buranın bir hapishane olduğunu düşünebilir ancak şu anda olduğumuz yerden daha iyidir. Sinekler yok, fareler yok..." diye konuştu.

AB, komşu ülke Türkiye'den deniz yoluyla gelen göçmenlerin çoğunu alan adalardaki yeni kamplar için 276 milyon euro fon ayırdı.
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