Türkiye'den yeni Ermenistan adımı: Temsilciler atayacağız

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ







Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler ile devam etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı sunumda, "Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız." ifadelerini kullandı.Soyvetler Birliği topraklarında yer alan Ermenistan, 23 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanıdı.Ermenistan’ın, 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine Türkiye'den Ermenistan'a doğrudan ticaret sona erdirildi. Bu süreçte iki ülke arasındaki sınır kapatılarak kara, demiryolu ve havayolu bağlantıları kesilmiştir.Öte yandan Ermenistan, 1915 Olayları'nın sözde soykırım olduğunu iddia etmek ve bu çerçevede Türkiye'ye karşı lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. İki ülkenin karşılıklı talepleri nedeniyle ilişkiler normalleşme sürecine girmedi.İsviçre’nin arabuluculuğunda başlatılan süreç ile, 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü” imzalandı. Ancak bu arabuluculuk da sonuç vermedi.Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan ve 1995 olayları tutumu nedeniyle ülkeyi yapıcı tutumda bulunmamakla eleştiriyor.