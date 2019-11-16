Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den yeni S-400 açıklaması: 'S-400'ler Depoda Bekletmek İçin Alınmadı' /16 Kasım 2019 13:13

Türkiye'den yeni S-400 açıklaması: 'S-400'ler Depoda Bekletmek İçin Alınmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretinde gündeme gelen ve Beyaz Saray’ın özellikle üzerinde durduğu S-400 sistemlerinin kullanılıp kullanılmayacağı konusu üzerinde tartışma sürüyor. Savunma Sanayi Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini depolarda bekletmek değil kullanmak üzere aldığını söyledi.

SHABER3.COM



Amerika yönetimi, S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmış olmasına karşın kurulup, kullanılmaya başlanması halinde, Türkiye’nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bir kez daha dile getirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu sistemleri satın almasına karşın kullanmayacağını söylemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını söyledi.

Demir, “Ülke olarak bir sistemi bunca para verip alıyorsanız, bir ihtiyaca binayen ve kullanmak için alıyorsunuz. Bunu çok net söylüyoruz. Biz hatır için kullanmayız demek çok doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.

Demir, Amerika’nın, 'Bu konuyu müzakere etmeyiz' noktasından 'Oturup konuşalım' aşamasına geldiğini de belirtti. Bu müzakerelerin neticesine göre değerlendirme yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin müttefik ülke olarak NATO sistemlerine zarar vermemesi için her türlü önlemi de alacağını söyleyen Demir, sistemin kullanımı esnasında Rus personelin kullanım alanına gireceği kaygısının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Savunma Sanayi Başkanı, Amerika’dan Patriot füze savunma sistemi alabilmek için bizzat kendisinin iki yıl görüşmeler yürüttüğünü ama karşılarına çok net kırmızı çizgiler konulduğunu da belirtti.

Demir yapılan anlaşma karşısında S-400’ün kullanımına ilişkin olarak Türk personelin Rusya’daki eğitimlerinin de devam ettiğini systemin devreye alınması için Nisan 2020 tarihinin hedeflendiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den yeni S-400 açıklaması: 'S-400'ler Depoda... Sonraki Haber >>

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Göstericiler işi abarttı !

Göstericiler işi abarttı !

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

İlginç bebek arabası taşıma

İlginç bebek arabası taşıma

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:54