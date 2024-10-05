Türkiye'den yola çıkan kargo gemisinde 4 ton kokain ele geçirildi

Polis ve İspanya vergi dairesi tarafından yapılan ortak açıklamada, 70 metre uzunluğundaki “Ras” adlı geminin Tanzanya bayrağı altında seyrettiği ve kuzeybatı Afrika'daki Atlantik takımadalarının en doğusundaki ada olan Lanzarote'den 130 deniz mili açıkta durdurulduğu belirtildi.





İspanya'nın Lanzarote adasının kuzeydoğusunda gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'den yola çıkan bir kargo gemisinde 4 ton kokain ele geçirildi.İspanyol makamları, Kanarya Adaları'na yakın bölgede durdurulan kargo gemisinde 4 ton kokain ele geçirdiğini ve aralarında biri kaptan olmak üzere 7 Türk, 2 Azerbaycanlı bir de Hollandalı'nın bulunduğu 10 kişilik mürettebatın gözaltına alındığını açıkladı.İspanyol ve Fransız Gümrük İdaresi'ne ait iki gemi, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik izleme yapan Lizbon merkezli Uyuşturucu Kaçakçılığı Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC-N) tarafından yapılan gözlemler sonucunda gemiye müdahale etti.Açıklamada, kargo gemisinin Türkiye'den Batı Afrika'ya mal yüklemeden veya boşaltmadan dikkat çeken bir yolculuk yaptığı ve ardından 'düzensiz manevralar' yaptıktan sonra rotasını İber Yarımadası'na çevirdiği için dikkat çektiği belirtildi.Gemi, İspanyol polisi tarafından koordine edilen bir operasyonla, 6 Avrupa Birliği ülkesi ve Britanya'nın dahil olduğu bir girişim olan Lizbon merkezli Denizcilik Analiz ve Operasyon Merkezi-Narkotik tarafından izlendi.