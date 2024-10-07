Samanyolu Haber /Gündem / Türkiyeli 10 bin depremzede Almanya'da kayıp! /07 Ekim 2024 10:18

Türkiyeli 10 bin depremzede Almanya'da kayıp!

Almanya'nın, 6 Şubat depreminden sonra "üç aylık kolay vize" ile aldığı 10 bin depremzede, vizeleri bittiği halde dönmedi.

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Türkiye'de geçen yıl yaşanan 6 Şubat depreminin yankıları Almanya'da devam ediyor. Almanya'daki Türkler'in, depremde zarar gören yakınları "hızlı ve kolay üç aylık vize" ile getirilirken, 10 bin depremzedenin vizelerinin çoktan bittiği halde geri dönmedikleri ortaya çıktı.

Deprem vizesi ile yakınlarının yanına gelenlerin, farklı nedenlerle iltica taleplerinde bulunduğu öğrenildi.

KİMİ AKRABASINDA, KİMİ ÇALIŞIYOR
Berliner Morgenpost Gazetesi, iltica başvurularının yapıldığını yazarken, yakınlarının yanında bulunan bu kişilerin farklı farklı yöntemlerle kaldığı bilgileri geliyor. Bazıları da, iltica süreçleri devam ederken iş bulup çalışıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Almanya, normalde Türk vatandaşlarının sadece yüzde 10'unun ilticasını kabul ediyor. Depremzedeler ise, hem insani nedenleri hem de siyasi nedenleri öne sürerek kalma çabasında.

VİZELERİ ÇOKTAN BİTTİ
Üç aylık vizeleri çoktan biten bu kişilerin iltica taleplerinin, "Türkiye, savaş bölgesi değil. NATO ortağı, AB adayı ve güvenli ülke" denilerek reddedildiği, ancak başvuru sahiplerinin mahkemeye gittiği öğrenildi.

Almanya da bu konuda açmaza düşmüş durumda. Bir yandan, sınırlı süre ve insani nedenlerle aldığı kişileri "yasalar gereği" göndermesi gerekiyor, diğer yandan da insani nedenlerden dolayı problemler yaşanmasından, "mağdurların sınır dışı ediliyormuş gibi" görünmesinden endişe ediyor.


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