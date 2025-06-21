Türkiye'nin 11 uçağı İran ve Irak’ta mahsur kaldı





HAVA SALDIRILARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "İran-İsrail çatışmasında İran'da 7, Irak''ta da 4 tane uçağımız kaldı" dedi.Uraloğlu, 27 Haziran ile 29 Haziran arasında yapılması planlanan Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek İran ve Irak'ta mahsur kalan uçaklar hakkında konuştu.İran ve İsrail arasındaki çatışmalar dokuzuncu güne girerken Türk firmaları da dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden havayolu firmasının halen geri getirilemeyen uçakları bölgede mahsur durumda.Euronews'in aktardığına göre, gazetecilerin konuyla ilgili bir sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, "İran-İsrail çatışmasında İran'da 7, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7 tane, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2 tane, Ajet'in 1 tane, Tailwind'in de 1 tane uçağı var" dedi.Bakan, "Bunları gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz" diye de ekledi.Firmalar söz konusu uçaklarını iki ülkenin hava saldırıları nedeniyle düşürülmesinden veya olası kazalardan endişe ettikleri için kendi ülkelerine geri getiremiyor.Uraloğlu, "O bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler, hem de biz alamadık. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık" ifadelerini kullandı.İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.