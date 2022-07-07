Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye'nin AB perspektifini destekleyen tek ülke" /07 Temmuz 2022 22:32

"Türkiye'nin AB perspektifini destekleyen tek ülke"

Son dönemde bazı Ege adalarının anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılması, Kıbrıs konusu ve doğu Akdeniz'deki enerji sahaları nedeniyle bir çok kez karşı karşıya elen Türkiye ile Yunanistan'ın durumu konusunda açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB perspektifini destekleyen tek ülke olduğunu savunarak, Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep olmadığını söylediği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB perspektifini destekleyen tek ülke olduğunu savunarak, Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep olmadığını söyledi.

Bu yıl 26.'sı düzenlenen Economist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide, Türkiye ile iyi ilişkilerin Yunanistan için çok önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Ancak Türkiye ile iyi ilişkiler, dünyanın diğer ülkeleri gibi çok sağlam bir temele sahip olmalı. Bu sağlam temel nedir? Çok açık. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, insan hakları, kadın hakları, karşılıklı saygı ve hoşgörüdür" diye konuştu.

Dendias, Yunanistan'ın son otuz yıldır, Türkiye'nin bu fikirler bütününe ve AB'ye yakınlaşacağını umduğunu kaydederek, "Yunanistan Türkiye'nin (AB üyeliğine ilişkin) bu arzusunu destekleyen tek ülkedir. Hala Türkiye'yi destekliyor" dedi.

Yunanistan'ın tüm konularda uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini öne süren Dendias, Türkiye'nin de bu şekilde davranması halinde Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir geleceğin beklediğini ancak bunun biraz zaman alabileceğini savundu.

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savunarak, "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli" diye konuştu.


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