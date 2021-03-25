Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye'nin AB süreci zombiye benzedi, artık durdurulsun" /25 Mart 2021 12:14

"Türkiye'nin AB süreci zombiye benzedi, artık durdurulsun"

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin "bir zombiye benzediğini" söyleyen Almanya Hür Demokrat Parti Milletvekili Alexander Graf Lambsdorff sürecin sona erdirilmesini istedi.

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Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Lambsdorff Avrupa Birliği'ne Türkiye ve Rusya konusunda tutumunu netleştirme çağrısı yaptı. Lambsdorf "Almanya ve AB Rusya ve Türkiye'nin dış politikada yıkıcı bir biçimde yer almasına daha fazla tahammül gösteremez" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre liberal çizgideki FDP'nin önde gelen isimlerinden olan Lambsdorff "Bu iki devletin otoriter rejimlerini pekiştirmesine, uluslararası hukuk ile, kendi anayasaları ile korunan insan haklarını ve vatandaşlık haklarını ayaklar altına almasına izin verilemez" dedi.

"Üyelik süreci zombiye benzedi"

Lambsdorff ayrıca Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Lambsdorff "Devlet ve hükümet başkanları uzun süre önce ölmüş ve bir zombiye benzeyen AB üyelik sürecini sona erdirmeli ve Türkiye ile ilişkileri yeni bir temele oturtmalı" diye konuştu.

Moskova'nın başta Almanya'da olmak üzere dezenformasyon kampanyaları yürütmesine Avrupa ülkelerinin  izin vermeyeceğini söyleyen Lambsdorff "Avrupa toplumları sahte haberler ve yalan kampanyalarına karşı daha dirençli hale getirilmeli" dedi.

AB devlet ve hükümet başkanları Perşembe ve Cuma günü video konferans yoluyla bir araya gelecek. Gündemde koronavirüse karşı aşı temini konusundaki yetersizlikler var. AB ayrıca Türkiye konusunda ortak bir çizgi belirlemeye çalışacak. Akşam saatlerinde liderlerin ABD Başkanı Joe Biden ile  de kısa bir görüşme yapması planlanıyor.

Biden'ın zirveye katılmasını olumlu bulduğunu söyleyen FDP'li Lambsdorff "Bu demokratik Batı'nın birbirine bağlılığının güçlü bir işareti" yorumunu yaptı.
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