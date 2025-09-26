Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin ABD’den alacağı doğalgazın maliyeti belli oldu! /26 Eylül 2025 14:27

Türkiye'nin ABD’den alacağı doğalgazın maliyeti belli oldu!

Türkiye, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için anlaşma yaptı. Anlaşma enerji temini ve tedarik süreçlerini etkileyebilir. İmza Beyaz Saray görüşmesinden önce atıldı. Peki anlaşmanın süresi ve etkileri neler olacak? Anlaşmanın maliyeti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

SHABER3.COM

Türkiye, ABD’den alacağı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için 20 yıllık anlaşma imzaladı. Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) haberine göre anlaşmanın toplam maliyeti 43 milyar dolar olarak açıklandı.

ANLAŞMA BATI İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEYEBİLİR
WSJ, “Erdoğan, son aylarda Batı ile daha yakın ilişkiler kurma arzusunu dile getirdi. Türkiye bu hafta, Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazını satın almak için 20 yıllık, 43 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, ülkenin Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilir.” ifadelerine yer verdi.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ İMZA ATILDI
ABD Başkanı Donald Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinden bir gün önce, Türkiye’nin petrol ve gaz altyapısından ve gaz ticaretinden sorumlu devlet kuruluşu BOTAŞ ile Mercuria arasında LNG tedarik anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin olarak, “Bugün, önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacak bir anlaşmayı imzaladık” açıklamasında bulundu.
