Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Bağdadi'nin ölümü Suriye'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor" başlıklı makalesinde isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.





McGurk, ABD askerlerinin Erdoğan'ın iddia ettiği gibi istihbaratı Türkiye'den almadığını, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) müracaat ettiğini kaydetti.





"ABD, TÜRKİYE'YE HABER VERMEDİ, ÇÜNKÜ..."





Washington Post gazetesinde yayımlanan makalede McGurk, "Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var. Bağdadi, Suriye'nin doğusunda veya Irak'ın batısındaki geleneksel bölgelerde değil, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta, Türkiye'nin 2018 başından beri askeri gözlem noktalarıyla koruduğu İdlib'de bulundu." ifadelerini kullandı.





ABD ordusu, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğü bölgeye ait fotoğrafları paylaştı. Türkiye'nin kontrolündeki bir bölgede terör örgütünün liderinin bulunması yeni bir tartışma başlattı.





"ABD'nin, sınırın hemen diğer tarafında bulunan NATO müttefiki Türkiye yerine yüzlerce kilometre uzaklıktaki Irak'tan kalkarak böyle bir operasyonu yapması da çok şey anlatıyor." diyen McGurk, "ABD'nin operasyonu Türkiye'ye haber vermediği, yalnızca sınırına yaklaştığında bildirimde bulunduğu söyleniyor. Bu, ABD'nin Rusya ve Suriye gibi devletlere karşı tutumuyla aynı." dedi.





McGurk, Türkiye'nin kontrolündeki İdlib için "Dünyanın en büyük terörist cenneti oldu." değerlendirmesinde bulundu.





"DÜNYANIN EN ÇOK ARANAN TERÖRİSTİNE İDLİB'DE KONUKSEVERLİK GÖSTERİLDİ"





Suriye'ye gelen yaklaşık 40 bin yabancı savaşçının çoğunun Türkiye üzerinden kuzeydoğu Suriye'ye geldiğini belirten McGurk, "Bölgenin çoğu bugün El Kaide'nin Suriye'deki resmi ortakları tarafından kontrol ediliyor ve Türkiye ile sınır ticaretinden, Türkiye destekli muhaliflerle karşılıklı bir fayda ilişkisinden besleniyor. Şimdi bu bölgenin, dünyanın en çok aranan teröristine, ailesiyle birlikte saklanabileceği kadar konukseverlik gösterdiğini biliyoruz." dedi.





Brett McGurk, makalesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) başvurmak mecburiyetinde kaldığını iddia etti.





"TÜRKİYE'NİN DESTEKLEDİĞİ GÜÇLERLE RADİKALLER İÇ İÇE"





McGurk, ABD'nin Türkiye'nin desteğiyle IŞİD karşıtı bir güç kurmayı hedeflediğini, fakat hem (Barack) Obama hem de Donald Trump yönetimlerinin Türkiye destekli güçleri radikallerle iç içe görmesi sebebiyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.







Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı üzerine 2018 sonunda istifa etmişti.







Trump daha sonra kararını değiştirerek bazı güçlerini Suriye'de tutmaya devam edeceğini açıklamıştı.