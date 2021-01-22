Türkiye'nin aşı aldığı Sinovac: Geçmişi temiz olmayan ve kapalı kutu bir şirket

Erk Acarer, ARTI TV'de ekrana gelen "Haber Peşinde" programında, Türkiye'de uygulanmaya başlayan Coronavac aşısını üreten Çinli Sinovac şirketiyle ilgili önemli bilgileri gündeme getirdi.





Haberde, geçtiğimiz hafta Sinovac resmi sitesinin Türkiye’yi de içine alan 20 ülke ile bağlantısının kesilmesinin ardından, Türkiye’de gündeme gelmeyen ancak dünyanın farklı ülkelerinde medyada yer alan önemli ayrıntılar verildi.













Bu ayrıntılar, geçmişi temiz olmayan ve kapalı kutu bir şirket olan Sinovac'ın güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oluyor.





Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac aşısı, henüz Endonezya, Brezilya ve Türkiye gibi birkaç ülke dışında onay almadı.





Aşı, yüzde 50 oranında etki sağlarken, Sinovac, aşının içeriğini de paylaşmıyor.





"Haber Peşinde" programında aktarılan bilgiler şöyle:









RÜŞVETLE ALINAN AŞI ONAYI





Sinovac, son birkaç yılda ürettiği grip ve soğuk algınlığı türü aşılarını Çin devletinin onayından geçirmek için rüşvet verdi.





Bu nedenle Sinovac’ın yöneticileri ceza aldı. Ancak bu isimler bugün hâlâ işlerinin başındalar.





Türkiye, halk sağlığını tehlikeye atarak yolsuzluk yapan ve kendisine, sağlık gibi çok önemli bir alanda rüşvet vererek yol açan bir firma ile anlaşmış durumda.





SINOVAC, BORSADAN ATILAN BİR ŞİRKET





2018’de, sağlık kuruluşu "1 Globe", Sinovac’ın büyük miktarda hissesini satın almıştı. Ardından da Amerika’da 1 Globe aktivistleri Sinovac’ın ofisini basıp ve evraklarına el koymuştu.





Sinovac da bunun üzerine 1 Globe’un şirket üzerindeki etkisini azaltmak için halka açtığı 28 milyon hisseyi sattı.





Bu usulsüz manevra karşısında New York’ta kurulmuş olan ve dünya teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq, Sinovac’ı "ticaret yapamaz" uyarısı ile borsadan kaldırdı.













KAPALI KUTU BİR ŞİRKET





Sinovac, kapalı kutu bir kuruluş. Bu, Çin’in yapısından da kaynaklanıyor. Çalışanlarının dışarıya bilgi sızdırması tamamıyla yasak.





Sinovac'ın sahibinin kim olduğu da tam olarak bilinmiyor. Borsa geçmişleri oldukça karmaşık. Bu, bilgiye ulaşılmasın diye bilinçli yapılmış gibi.





Sinovac, şaibeli ilişkileri ya da soru işaretleri ile gündeme gelen diğer kuruluş ve şahıslarla ilişkisini de gizlemeyi veya inkâr etmeyi tercih ediyor.