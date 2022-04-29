Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı /29 Nisan 2022 21:53

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı

Gezi Davası'nda kararların açıklanmasından sonra yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ceza alan isimler arasında Osman Kavala'nın da olması sonrasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

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Gezi Davası'nda verilen ceza kararlarının yankıları devam ediyor.

Ceza alan isimler arasında Osman Kavala'nın da olması sonrasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Gezi Davası'nda Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine de benzer şekilde Türkiye hükümetine bu beklentinin iletilmesi çağrısı yaptıklarını söyledi.

Sözcü konuyla ilgili açıklamasında "Hüküm, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'nin bağlı kalmayı taahhüt ettiği uluslararası yükümlülüklerinde bulunan hukuk devleti standartlarıyla ağır şekilde çelişmektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda Türkiye'yi bağlayıcı şekilde yükümlülük altına almıştır" diye konuştu.
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