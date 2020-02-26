Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin bir komşusunda daha Koronavirüs ortaya çıktı: Gürcistan... /26 Şubat 2020 21:52

Türkiye'nin bir komşusunda daha Koronavirüs ortaya çıktı: Gürcistan...

Türkiye'nin doğu komşularından İran ve Irak'ta görülen Koronavirüs vakasının Gürcistan'da da ortaya çıktığı açıklandı.

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Gürcistan'ın Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 kişide koronavirüsü tespit edildiği bildirildi.

Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre, Türkiye’nin doğusundaki bir başka komşusu olan Gürcistan’da ilk koronavirüsü vakası tespit edildi.
 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkedeki ilk Corona virüsünün tespit edilidiği duyuruldu. Virüsün tespit edildiği kişinin İran’dan Azerbaycan’a oradan da Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldiği belirtildi.

Daha önce İran, Irak ve Yunanistan’da virüse yakalanan hastaların bulunduğu açıklanmıştı. Bu ülkeler içinde İran’da yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100’den fazka vakanın tespit edilmesi endişeleri artırıyor.
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