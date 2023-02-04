Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı /04 Şubat 2023 00:38

Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun görevden alındı. Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Resmi Gazete'deki kararda, "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmıştır" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden... Sonraki Haber >>

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

"Biz dünyaya bir kez daha gelsek yine aynı şeyleri yaparız"

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:12