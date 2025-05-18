Türkiye'nin büyük zincir marketi A101'de bozuk ürün skandalı: 3 şubesi kapatıldı!

Yurt genelinde zabıta ekipleri ile market denetimleri devam ediyor. Halk sağlığını tehlikeye düşürecek olan koşulların engellenmesine yönelik yapılan denetimlerin sonuncusu Çorum'da yapıldı. İl genelinde marketleri denetleyen ekipler son bir yıl içerisinde market reyonlarında 2. defa son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 3 markete kapatma cezası uygulandı.





Sabah gazetesinde yer alan habere göre önceki günlerde Çorum Belediye Başkanı, esnaf ziyareti kapsamında girdiği bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünü tespit etmiş ve zabıta ekiplerine talimat vermişti. Ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda aynı marketin yıl içerisinde ikinci defa tekrarlanması nedeni ile zincir marketin 3 şubesinde 1 günlük kapatma cezası verildi. Marketlere, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.



