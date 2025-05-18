Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin büyük zincir marketi A101'de bozuk ürün skandalı: 3 şubesi kapatıldı! /18 Mayıs 2025 10:18

Türkiye'nin büyük zincir marketi A101'de bozuk ürün skandalı: 3 şubesi kapatıldı!

Çorum'da zabıta ekiplerinin marketlerde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin 2. defa satıldığı tespit edildi. Zincir marketin 3 şubesi mühürlenerek kapatıldı.

SHABER3.COM

Yurt genelinde zabıta ekipleri ile market denetimleri devam ediyor. Halk sağlığını tehlikeye düşürecek olan koşulların engellenmesine yönelik yapılan denetimlerin sonuncusu Çorum'da yapıldı. İl genelinde marketleri denetleyen ekipler son bir yıl içerisinde market reyonlarında 2. defa son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 3 markete kapatma cezası uygulandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre önceki günlerde Çorum Belediye Başkanı, esnaf ziyareti kapsamında girdiği bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünü tespit etmiş ve zabıta ekiplerine talimat vermişti. Ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda aynı marketin yıl içerisinde ikinci defa tekrarlanması nedeni ile zincir marketin 3 şubesinde 1 günlük kapatma cezası verildi. Marketlere, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin büyük zincir marketi A101'de bozuk ürün... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:02