Türkiye'nin çok partili sisteminden rahatsız olduğunu ağzından kaçırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'nin dün akşamki özel yayınında Türkiye'nin çok partili sistemi hakkındaki eleştirileri tepkilere yol açtı.





Çok partili sistemin Türkiye'ye kayıplar yaşattığını iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri "Cumhuriyetin ilk yıllarındaki otoriter ve tek partili döneme geçme niyeti mi taşıyor?" sorusunu gündeme getirdi.





Özellikle CHP'nin tek partili dönemdeki uygulamalarını sürekli eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok partili parlamenter demokrasiyle iktidara gerelerek çok partili sistemden rahatsız olmaya başlamasının nedeninin, yaşanan oy kayıplarından kaynakladığı düşünülüyor.





Ayrıca 19 yıldır iktidar olan AKP'nin ekonomi başta olmak üzere uyguladığı politikaların vatandaşın tepkisini çekmeye başlaması, oy kaybettiğine ilişkin gerçeğin son dönemde yapılan anketlere de yansıdığı görülüyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'deki oy kayıpları nedeniyle TRT'de gerçekleştiren özel yayında çok partili sistemden rahatsız olduğunu şu şekilde ifade etti:





"Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Hakikaten bizler de milletimizden aldığımız bu vekaletle tekrar kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, yatırımlarımızla, kişi başına milli gelirle, gençliğe verdiğimiz önemle, attığımız adımlarla Türkiye bir değişim dönüşümü yaşadı."





Ayrıca Erdoğan'ın çok partili sistemi eleştiren açıklamaları, Türkiye'yi Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tek sesli ve tek tipçi yönetime döndürme niyeti taşıdığına dair iddiaları da gündeme taşıdı.