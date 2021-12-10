Türkiye'nin davet edilmediği 'Demokrasi Zirvesi' başladı

İki gün sürecek konferansa bazı ülkelerin demokratik sicillerinin tartışmalı olmasına rağmen davet edilmeleri ve davet edilmeyenlerin şikayetleri gölge düşürüyor.



Başkan Biden, zirvenin açılış konuşmasında, demokratik kurumlarda küresel düzeyde bir erozyona dikkat çekti ve dünya liderlerine güçlerini birleştirme çağrısı yaptı.

Biden, Kongre ile birlikte dünya demokrasilerini desteklemek ve bağımsız medyaya destek vermek için oluşturulacak yeni bir girişime 424 milyon dolar ayrılması için çalıştıklarını belirtti.





Bunun demokrasilerin desteklenmesi için çabaları arttırma konusunda kritik bir dönem olduğunu belirten Biden, ABD’de oy verme hakları yasası için Kongre’de verilen mücadeleyi örnek gösterdi ve ABD’nin kendi demokratik kurumlarıyla geleneklerinin karşı karşıya kaldığı zorluklara vurgu yaptı.



