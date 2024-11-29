Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin dev markası satılıyor /29 Kasım 2024 10:18

Türkiye'nin dev markası satılıyor

Türkiye'de ton balığı denince akla ilk gelen marka olan Dardanel'in yüzde 17,06'lık payı satılıyor. Şirket, yurt dışına yapılacak satış ile ilgili KAP'a açıklama yaptı.

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Türkiye'nin ünlü ton balığı markası Dardanel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. KAP'a yapılan açıklamada şirketin borsada işlem görmeyen yüzde 17,06'lık hissesinin yabancı bir kuruluşa satılacağı belirtildi. Niyazi Önen Holding, satış için görüşmelere başlayacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin % 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin % 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin % 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."
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