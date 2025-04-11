Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin dev tavuk firmasında zararlı bakteri bulundu: Market ve kasaplardan toplatılıyor /11 Nisan 2025 00:14

Türkiye'nin dev tavuk firmasında zararlı bakteri bulundu: Market ve kasaplardan toplatılıyor

Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. Monocytogenes bakterisi tespit edildi. Ürünler ülke genelinde toplatılıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Denetle'nin paylaştığı habere göre, yapılan son denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.

Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.

TÜM MARKETLERDEN TOPLATILIYOR

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir.

İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

L. MONOCYTOGENES BAKTERİSİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Enfeksiyona neden olan patojenik bakteriler arasında en ölümcüllerden biri olan L. monocytogenes, en virülan gıda kaynaklı patojenlerden biridir.

Yapılan araştırmalar, L. monocytogenes bakterisinin en popüler gıda bakterilerinden salmonella ya da clostridium botulinuma kıyasla daha ölümcül olduğunu gösteriyor.

ABD Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yalnızca L. monocytogenes bakterisinden kaynaklı ölümler yılda 300'ün üzerine çıkmakta.
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